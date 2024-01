Calenzano di sostanza. Cerbaia in ottima salute

Nel girone C di Prima categoria la Folgor Calenzano rimane al vertice vincendo 1-0 la sfida con il Barberino di Mugello. Il gol decisivo è un’autorete di Alpi al 74’ che devia alle spalle del proprio portiere un traversone. Il Cerbaia si conferma in salute ed è alle spalle della capolista battendo 3-1 il Gambassi Terme. Per il Cerbaia decisiva la doppietta di Maio e il gol di Calvetti. Grande prestazione del Barberino Tavarnelle che prevale 5-1 contro l’Atletica Castello. Barberino Tavarnelle: Pupilli, Petracchi, Guerri (74’ Corti), Mezzetti (85’ Calosi), M. Sarti, N. Sarti, Sartoni, Bianchi, Morina (78’ Calamassi), Cubillos (86’ D’Urso), Bellosi. All. Temperini.

Atletica Castello: Fanetti, Giovannini (85’ Guidotti), Chiti, Giorgetti, Y. Di Fruscia, Banchi, Megli, Boanini (80’ M. Di Fruscia), Campolmi (39’ Vagaggini), Bartoli (56’ Brinzaglia), Galante (60’ Fantechi). All. Carmannini. Reti: 8’ Morina, 12’ Megli, 68’ Morina, 22’ (su rigore) e 85’ Cubillos, 94’ Bellosi.

La Sancascianese vince 2-0 sul campo del fanalino di coda Isolotto, grazie alla doppietta di Lumachi. Sancascianese: Minò, Tongiani, Migliorini, Corsinovi, Ceccatelli, Pratesi, Ristori, Sandroni, Magistri, Petracchi, Lumachi. All. Falco. Novoli in forma e batte 2-0 il Casale Fattoria. il Quarrata prevale 2-1 contro l’Albacarraia con doppietta di Paolini. Ginestra-Jolo finisce con uno spettacolare 2-2.

Nel girone D la capolista Cubino conferma il suo stato di grazia e vince 2-1 sul campo del Casellina con gol di Schenone e Filice, per il Casellina aveva pareggiato Napa. Il Reggello batte 1-0 il Belmonte con rete del solito Focardi ed è l’unica squadra imbattuta del girone. L’Audace Galluzzo passa 3-1 sul campo della Rignanese e raggiunge al terzo posto lo Sporting Arno, fermato sul pari casalingo per 1-1 dal Bibbiena.

Rignanese: Vestri, Gordini, Chiti, Gori, Ciolli, Prunecchi, Mohamed Mokhles, Cepele, Benedetto, Neti, Landini. A disp. Chiti, Del Lungo, Nepi, Fagioli, Ortichi, Bevicini, Hibraj. All. Magni.

Audace Galluzzo: Scrò, Leoni, Cianciulli, Bettazzi, Galli, Berti, Terzani, Bargioni, Paoletti, Vestri, Ponziani. A disp. Camilloni, Olivieri, Ammannati, Tinagli, Mbye, Lombardi, Burgassi, Leporatti, Chini. All. Latini. Reti: 10′ e 29′ Ponziani, 45′ Paoletti, 62′ Bevicini.

Nelle altre gare l’Incisa pareggia in casa 1-1 contro il Vaggio Piandiscò; ospiti in vantaggio e poi il pari dell’Incisa con Rotesi, entrambi i gol nel primo tempo. Imprevista sconfitta casalinga del Chianti Nord superato 1-0 dalla Castelnuovese. Rinviata San Godenzo-San Clemente per campo impraticabile.

Francesco Querusti