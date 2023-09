Calenzano dei lettori, un ricco programma con Fabio Genovesi e altri ospiti

Fabio Genovesi, Nadia Terranova, Paolo Nori, Fumettibrutti e Annalisa Corrado. Saranno questi alcuni tra gli ospiti della terza edizione di “Calenzano dei lettori“, dodicesima tappa per il 2023 del festival “La città dei lettori“, evento firmato da Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon Aps, con la direzione di Gabriele Ametrano. Da oggi al 9 settembre alla biblioteca di Calenzano, si susseguiranno presentazioni, talk, incontri con gli autori, reading, passeggiate letterarie e attività per i più piccoli. Oggi alle 21 Fabio Genovesi, accompagnato da un interprete in lingua dei segni, presenta il nuovo romanzo “Oro puro” (Mondadori).