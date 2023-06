Calenzano, 1200 Alberi Piantati Nel 2021, Molti Già Seccati Nel 2023

Un dossier fotografico per valutare il prima e il dopo. Prima con la piantumazione di centinaia di alberi nell’area de La Chiusa e dopo con molti esemplari già seccati in questo momento. In un duro post sulla sua pagina Facebook il capogruppo consiliare della Lega Daniele Baratti attacca pesantemente quella che definisce "la cura del verde di questa amministrazione" con riferimento al Comune di Calenzano: "Nel marzo 2021 alle prime piantumazioni- scrive- erano presenti vicesindaco e assessore all’Ambiente. A settembre 2021 già avevo segnalato il problema ma dalla giunta mi fu risposto che erano già stati contattati i responsabili del progetto per la sostituzione delle piante secche in autunno. E ancora che bastava avvicinarsi e sporcarsi un po’ le scarpe per scoprire che la maggioranza delle piante era in buona salute. Siamo nel 2023: cosa rispondono oggi? Basta avvicinarsi e fare ogni tanto un bagno di umiltà ammettendo di avere sbagliato miseramente". Il progetto che all’epoca aveva portato alla piantumazione di 1200 alberi tra Travalle e La Chiusa era la campagna "Mosaico verde" della società Azzero CO2.