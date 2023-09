Calendario Poetico E’ tempo d’Autunno

Dopo i primi due eventi ospitati nell’androne mediceo della Chiesa di San Giovannino dei Cavalieri e alla Biblioteca Marucelliana oggi la rassegna “Calendario poetico. I mesi e le stagioni“, nata con l’obiettivo di valorizzazione il quartiere di San Lorenzo, fa tappa alla chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno in via Guelfa 12 con “Autunno. Stagione di nebbie e dolce abbondanza“ (ore 20.45, ingresso libero). Un itinerario all’insegna della poesia che a partire dai versi di Emily Dickinson, John Keats e Mario Luzi ripercorrerà le suggestioni evocate da alcune pagine di Giuseppe Cardarelli addentrandosi nelle atmosfere quasi oniriche di brani tratti da Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sern. I versi finali saranno affidati a Wislawa Szymborska, Luis Cernuda e alle parole di Francesco Guccini e della sua Canzone dei dodici mesi. Letture a cura di Franco Bardazzi, Serena Bonaiuti, Elisiana Franconi, Gianna Giovannini. A intrecciare i fili della narrazione poetica, le voci e le note del Coro e dell’Ensemble dell’amicizia diretti da Asako Uchimura. L’ultimo appuntamento si terrà alla Libreria Einaudi di via Guelfa 22ar dove, il 19 settembre (ore 19, ingresso libero), si svolgerà “Inverno. La folle tentazione dell’eterno“. Un reading poetico dedicato all’inverno della vita, inteso come valorizzazione della pienezza espressiva dell’esistenza. Un invito a entrare in contatto con la ciclicità della natura e la spontaneità del divenire delle “cose della natura“, attraverso i versi delle poetesse Fernanda Romagnoli, Mariangela Gualtieri, Lidia Limena, letti da Francesca Mancini, Luciana Mandelli e Marta Paoli. Ad affiancare le letture ci saranno gli interventi critici di Daniela Malanima e le incursioni musicali di Michelangelo Zorzit.

Rossella Conte