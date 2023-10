Calenda gioca a fare Renzi: "Matteo chi? Non m’interessa. Ora dialogo con Nardella"

"Matteo chi?". Al pronti via – nel circolo Arci di San Bartolo a Cintoia dove sembra una sera di mezz’agosto e c’è il profumo morbido della pasta fresca condibile a scelta con cinghiale, aglione ma pure gorgonzola – il leader di Azione Carlo Calenda tira subito una bordata all’ex amico e alleato Renzi.

E un attimo dopo: "Se il Pd farebbe bene per me a cercare di trovare un’intesa con Italia Viva per vincere le comunali del 2024? "Nun me ne po’ fregà de meno". Ma per una porta chiusa, come si dice, può aprirsi pure un portone e così Calenda tende la mano a Dario Nardella e al suo Pd: "Sono qui perché voglio avere un confronto con una persone che stimo su salari minimi sanità, sulle iniziative per evitare la deindustrializzazione del Paese. Credo non siano né temi di sinistra nè di destra, ma questioni che interessano tutti. Poi per le elezioni discuteremo con tutti".

Calenda è in sintonia con Nardella sul tema della limitazione degli affitti brevi (oggi, tra l’altro, si vota la delibera in consiglio comunale dove è annunciato un altro strappo tra Pd e Iv ndr). "Se andiamo avanti così i centri storici collasseranno come sta succedendo qui, a Roma e a Bologna" dice.

Dal canto suo Nardella che torna a parlare di Peretola ("Dialoghiamo con tutti, anche con chi non vuole la nuova pista, ma alla fine è la maggioranza che decide e pensiamo anche ai 60mila fiorentini che hanno i voli sulla testa") tende la mano a Calenda mentre raccoglie l’applauso dell’affollato circolo dove c’è tutto lo stato maggiore del Pd, da Sara Funaro a Andrea Ceccarelli a Cecilia Del Re: "Lavoriamo con tutte le forze all’opposizione del governo con cose concrete come sanità, salari minimi e sicurezza. Con Calenda sono più le cose che ci uniscono che quelle che ci dividono. Il voto? Auspico che il partito sia non si dilani in fazioni". Per il segretario regionale dem Emiliano Fossi "Azione è un interlocutore fondamentale in una visione di centrosinistra. Italia Viva dentro? Non si parte dai nomi ma dal programma".