Caldo, due giorni da bollino rosso Temperature fino a 39 gradi Ecco le regole da seguire

Si allunga l’allerta caldo a Firenze. Il codice rosso sarà in vigore oggi e domani. É quanto si legge nel nuovo bollettino del ministero della salute. Secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà di 39 oggi e 38° giovedì. Due giorni fa il record di giornata è stato raggiunto alla stazione meteo Firenze Orto Botanico con 39,3 gradi registrati alle 14.45 (ora solare); alle 10.15 di ieri (sempre ora solare) si erano già raggiunti i 33,6°. Una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Si tratta di semplici regole come non uscire nelle ore più calde; bere molti liquidi e mangiare frutta fresca, moderare l’assunzione di bevande contenenti caffeina, evitare bevande alcoliche; fare pasti leggeri; vestire comodi e leggeri; in auto, ricordarsi di ventilare l’abitacolo; evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde.