Firenze, 31 luglio 2018 - Dopo aver arrancato a giugno e per quasi tutto luglio, l’estate è finalmente scoppiata. Le temperature si sono impennate e la colonnina di mercurio per tutta la settimana – assicurano gli esperti – toccherà punte anche fino a 39°-40°. Ci aspettano dunque tante belle giornate di sole. Ma col caldo, soprattutto in città, si fa sentire anche l’afa, e le temperature percepite allora arrivano a toccare i 40°. Nessun problema per i fiorentini che hanno scelto di ripararsi al fresco dell’ombrellone e di farsi cullare dalla brezza del mare. Ma per i più audaci, soprattutto stranieri, che hanno scelto di trascorrere le vacanze all’ombra del David, anche se mai come in questi giorni di ombra ce n’è davvero poca, c’è da soffrire, e tanto.

LE TEMPERATURE - Il record di giornata in Toscana è stato registratio proprio a Firenze, alla stazione meteo Genio Civile, dove il dato riportato alle 12,30 dal Centro funzionale della Regione è stato di 39,5°. Un grado e mezzo più del record di lunedì, che era stato toccato a Greve in Chianti, oggi "ferma" a 37,8°. Nel mezzo c'è il Grossetano: San Donato 38,1°, Stiacciole 38° e Casotto dei Pescatori 37,8°.

I TURISTI - Tutti concordi su un punto però: soffrire il caldo vale la visita alla città? Per i turisti che affollano musei e chiese, assolutamente sì. E ne sono la prova le lunghe file che si sono create per visitare i luoghi d’arte, Uffizi e Duomo in testa, anche sotto il sole cocente di questi giorni. In tanti, armati di cappellini, occhiali da sole, ventagli e granite, non hanno rinunciato a visitare la città. Come il signor Adrien, che è arrivato dalla Francia con tutta la famigliola al seguito, che spiega: “Una visita a queste bellezze merita anche questo sole. Come ci difendiamo? Coi ventilatori elettrici per i più piccoli e bevendo tanta acqua”.

Per Evelyn che arriva dalla Spagna “il caldo si combatte con gelati e macedonie fresche”. La signora Elisabetta invece arriva dalla Sicilia e le fa ombra il suo cappellino di paglia: “Sono così contenta di visitare questa città così bella che quasi il caldo non lo sento. Ho una granita al limone che mi rinfresca e disseta e poi nei musei si sta molto freschi”.

Carlo e Ivana hanno scelto Firenze per il loro viaggio di nozze: “Siamo appena stati a Montecatini e ora abbiamo fatto tappa qui a Firenze prima di andare a visitare altri borghi della città. Il caldo è davvero rovente, ma ci riposiamo spesso, nei musei e nelle chiese troviamo refrigerio e la città è comunque più bella col sole che con la pioggia”.

Sono tanti anche i fiorentini rimasti in città. Chi è già rientrato dalle vacanze, chi le ferie se le prenderà fra qualche giorno, chi è ancora al lavoro ma sta già facendo le valigie per trovare refrigerio sulla spiaggia. Ma come sempre, sono gli anziani e i malati cronici le persone più esposte a rischi e complicanze. E proprio per evitare che i disturbi legati al caldo intenso generino problemi in termini di salute nelle persone più fragili, le regole da osservare per ridurre i rischi sono semplici quanto essenziali. Il pericolo maggiore che si corre con il caldo è la disidratazione, è perciò fondamentale bere tanto e spesso, anche quando non si avverte la sete, evitando bibite gassate, zuccherate e ghiacciate, e mangiare cibi ricchi di acqua. La bevanda migliore e da preferire è sempre l'acqua, a temperatura ambiente o fresca: almeno 2 litri (8 bicchieri grandi) al giorno. E poi evitare di uscire di casa tra le 11 e le 17, in queste ore infatti il calore, l’umidità e l’ozono rendono pericolosa qualsiasi attività all'aperto.

È importante anche vestire abiti leggeri, chiari e non aderenti, da preferire quelli in fibre naturali come cotone e lino, che favoriscono la traspirazione. Anche aumentare la frequenza di docce fresche dà sollievo e aiuta ad abbassare la temperatura corporea, e dopo il bagno è anche bene idratare la pelle con prodotti adeguati.