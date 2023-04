Calcio universitario Torna la Facolcup il torneo tra gli Atenei

La seconda edizione di Facolcup sarà ospitata dal campo di Belmonte a Bagno a Ripoli. Il torneo studentesco di calcio a undici riunisce otto squadre che rappresentano diverse scuole (ex facoltà) dell’Università di Firenze: partecipano i team di scienze motorie, umanistica, architettura, giurisprudenza, ingegneria, medicina, economia, ingegneria gestionale, professioni sanitarie e ingegneria meccanica. "Giovani, università, sport, aggregazione: tutto questo è Falcolcup, un grande progetto che funziona, pensato e realizzato da giovani per i giovani e che intendiamo continuare a far crescere" ha commentato l’assessore comunale alle politiche giovanili Francesco Pignotti nel presentare l’evento con Titta Meucci, assessore di Firenze all’Università e Alessandra Modesti, presidente del corso di laurea ‘Scienze motorie, sport e salute’. Con loro era presente anche Enea De Vita, presidente dell’associazione Amici di Kairos Aps. Il torneo svolgerà il 24 aprile.

"Siamo contenti della nuova edizione di Facolcup - ha detto Nicola Armentano, consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana di Firenze - E’ frutto di una bella intuizione degli studenti universitari".

Manuela Plastina