Calcio storico, il sorteggio Subito Bianchi-Azzurri

FIRENZE

Bianchi di Santo Spirito contro Azzurri di Santa Croce e Verdi di San Giovanni contro Rossi di Santa Maria Novella. Dal cerchio dei musici, esce la stessa combinazione dell’edizione 2022 del calcio storico fiorentino. E considerato lo spettacolo dell’anno scorso, non può che essere di buon auspicio.

Il presidente del Calcio Storico Fiorentino, Michele Pierguidi ha annunciato anche le date delle semifinali: 10 e 11 giugno e la consueta finale il giorno di San Giovanni, 24 giugno.

Sabato 10 giugno la prima semifinale vedrà, sul sabbione di piazza Santa Croce, i Bianchi di Santo Spirito contro i ’padroni di casa’ degli Azzurri, i campioni dello scorso anno. Domenica 11 giugno si sfideranno i Rossi di Santa Maria Novella contro i Verdi di San Giovanni.

Il sorteggio è andato in scena, come da tradizione, la mattina di Pasqua, prima dello scoppio del Carro, incassando anche 32mila visualizzazioni sulla pagina Instagra.

Assieme a Pierguidi e al sindaco Dario Nardella, i rappresentanti dei quattro Colori. David Cappelletti per i Bianchi, Gianni Bertoli per i Verdi, Massimiliano Petragallo per i Rossi, e Athos Rigucci per gli Azzurri.

E’ stato proprio Rigucci a iniziare la pesca. Ed è stato lui a tirare su l’uovo Bianco. Poi Petragallo ha sorteggiato l’Azzurro, sentenziando che l’edizione 2023 del calcio in costume sarà un fedele remake di dodici mesi prima. Quella del 2022 è stata un’edizione spettacolare, una delle più belle di sempre per gioco e maschia correttezza, conclusasi con la vittoria di Santa Croce in finale contro Santa Maria Novella.

Restano da ultimare, in vista di giugno, alcuni aspetti mediatici. A breve, Palazzo Vecchio pubblicherà il bando per l’assegnazione dei diritti televisivi, compresi quelli internazionali, appena scaduti. Sarà garantita la trasmissione delle tre partite anche sulla tv locale.

ste.bro.