Calcio Storico, dalla Città metropolitana 9 statue di ceramica

Firenze, 20 aprile 2023 - La Città metropolitana di Firenze ha donato nove statuette di ceramica raffiguranti altrettante figure del corteo del Calcio Storico Fiorentino. È stato il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi a presentare la donazione nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio dove è stato presentato anche un quadro raffigurante Luciano Artuisi, storico direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. I nove manufatti andranno ad arricchire l’allestimento museale della sala del caminetto, al primo piano del Palagio di Parte Guelfa, sede del Calcio Storico, dove si trovano opere attinenti al tradizionale gioco fiorentino. “Il ritratto di Luciano Artusi starà a Palagio di Parte Guelfa – ha detto Pierguidi -. Voglio che sia collocato nel Salone Brunelleschi, il più importante del Palazzo che è la casa delle Tradizioni Popolari e del Calcio Storico. Perché Luciano Artusi è stato tra gli artefici del recupero del Palagio e qui, per oltre mezzo secolo, ha diretto il Corteo della Repubblica Fiorentina rendendolo quello che è oggi. Per questo ringrazio l’artista Anna Cecchetti che ha voluto fare questo regalo alla città e a Luciano realizzando, in gran segreto, un bellissimo ritratto e donandolo alla città. Abbiamo presentato, inoltre, un’altra bellissima donazione d’arte fatta al Comune di Firenze dalla città Metropolitana, e che anche in questo caso è legata al nome Artusi, ovvero al figlio Ricciardo che ha ritrovato le nove statuette negli uffici di quella che era l’azienda di promozione turistica della Provincia”. “Le statuette sono state rinvenute durante il trasloco di Villa Poggi, un tempo sede dell’Apt – ha spiegato Letizia Perini, consigliera della Città metropolitana di Firenze delegata alla cultura – e sono databili fra i decenni ‘70/’80 del secolo scorso; non se ne conosce la datazione certa né l’autore, ma si tratta di opere di pregio che sono state fatte restaurare dallo 'Studio Santo Spirito' dell’artista Francesca Lotti, laboratorio specializzato nel restauro di gessi e stucchi”.

Nic.Gra.