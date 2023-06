Calcio storico Caos biglietti "E i turisti fanno anche i bagarini"

La finale del 24 si avvicina. Il Magnifico Messere sarà il lanciatore del peso Leonardo Fabbri. Miglior d’Europa del 2023 e ottavo nel ranking mondiale. L’evento è soldout. Ieri i biglietti sono volati via in poche ore e molti cittadini non sono riusciti a comprarli, nonostante fossero in fila dalla primissima mattina. I malumori sono stati forti. Le modalità per acquistarli erano scritte fuori: "Dalle 8 verrà distribuito un numero a persona, che darà diritto ad acquistare massimo 4 biglietti" si legge. "Abbiamo preso il numero, ma dopo 180 chiamate erano finiti. Ne hanno venduti solo qualche centinaia" spiegano con l’amaro in bocca le decine di cittadini rimasti fuori dopo la chiusura delle vendite. "Come fanno ad essere finiti? Quanti sono i posti per la gente “normale“?". Sono solo alcune delle domande che si pongono. Fare la fila e veder finire i ticket per lo spettacolo più antico della tua città in un ora, è frustrante. Vedere i turisti stranieri, che rivendono i biglietti a 70 euro ai fiorentini in coda, è invece un oltraggio. E’ successo a centinaia di persone durante la prima giornata di vendita diretta dei biglietti. Per comprarli infatti, si doveva andare dalle 8 al box office. Qui lo staff distribuiva dei numeri che servivano per stabilire l’ordine della fila e davano il diritto all’acquisto di 4 biglietti. L’operatrice chiamava il numero, il quale entrava e poteva comprare il suo ticket: "Peccato che al 180° numero ci abbiano detto che era tutto sold out -. spiega Annalisa Menconi .- Ci chiediamo quanti siano i biglietti disponibili. Faremo una richiesta di accesso agli atti. La matematica non è un’opinione, Se 180 persone hanno comprato 4 biglietti, questi sono 720. Per i comuni cittadini ci sono solo 700 posti?. In più il voucher dà diritto all’acquisto": conclude amareggiata. Come spesso accadde, c’è chi prova a guadagnarci da queste situazioni, in modo vile: "Un secondo dopo il soldout, delle ragazze spagnole, rivendevano i biglietti a un prezzo più alto - spiega Lorenzo Bonazzi - Provavano a venderli ai fiorentini. Sembra una barzelletta. Ma c’è chi pur di non perdersi la finale ha ceduto".

"Non è stata organizzata bene, le persone si sono ammassate -. aggiunge Cristina Valvo .- una ragazza si è sentita male. Non capiamo il senso di dare 500 numeri e far aspettare la gente. Andavano dati in base ai posti disponibili". Uno che l’evento lo segue da anni è Marco Senegallia, tifoso dei Rossi, voleva portare i suoi piccoli a vedere il match: "Sono arrivato alle 8. Avevo la prevendita 281.- spiega -. La cosa che dà più fastidio è vedere come la maggior parte dei ticket siano stati comprati da persone che non sono di Firenze". Marco non è l’unico ad averlo notato. "Perchè iniziare la vendita di lunedì, quando i fiorentini lavorano".

G.M.