Calcio e sorrisi allo Spazio Vaggio. E così Enrico non se ne andrà mai

"Le persone non si dimenticano se le loro passioni vivono con noi". E nessuno dimentica Enrico Dori e la sua passione per il calcio, spezzata in un pomeriggio di ottobre del 2014 per un incidente d’auto. Aveva solo 20 anni. Nel suo nome, l’associazione "Il sorriso di Enrico" promossa dai genitori e dagli amici, è riuscita a realizzare un sogno portato avanti per quasi 10 anni: realizzare un luogo dove stare insieme in un ambiente sano, basato sull’amicizia e sullo sport. Ora questo sogno è diventato realtà: è stato inaugurato lo "Spazio Vaggio", un impianto sportivo nuovo nella frazione al confine tra tre Comuni e due province. Ha un campo di calcetto in erba sintetica, gli spogliatoi, un chiosco-bar e un impianto fotovoltaico. Nel prossimo futuro, verrà realizzato anche un campo da padel.

Tutto è stato costruito grazie all’impegno di volontari, soci, aziende e della Bcc Valdarno (che ha organizzato un crowdfunding): tutti hanno contribuito con iniziative benefiche organizzate nei Comuni del Valdarno. Il via ufficiale è stato affidato proprio agli atleti, con la prima partita di calcio a 5 sul campo di erba sintetica tra le squadre del "Sorriso di Enrico" e della BCC. All’inaugurazione erano presenti in tanti, per stringersi attorno a Doriano e Anna, i genitori di Enrico, nel festeggiare la realizzazione di un sogno. C’era il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, il consigliere della Regione Cristiano Benucci (già sindaco di Reggello), c’erano Piero Giunti e Giulia Mugnai, rispettivamente primi cittadini di Reggello e Figline e Incisa insieme ai rappresentanti delle loro giunte, e il sindaco di Castelfranco Piandiscò Enzo Cacioli, il cui Comune ha concesso l’area.

Manuela Plastina