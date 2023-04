Calcio dilettantistico Audax Rufina campione Stasera i festeggiamenti

Rufina in festa, per la promozione della squadra di calcio in Eccellenza. Stasera dalle 19 in poi tutti i sostenitori e simpatizzanti della società bianconera si ritroveranno al campo sportivo, insieme a personalità del mondo istituzionale e sportivo, per festeggiare un evento di grande rilevanza per tutto il territorio. Da ricordare che l’Audax Rufina ha conquistato il primo posto in Promozione superando l’Antella proprio all’ultima giornata di campionato. Gli onori di casa, allo stadio Fabio Bresci, saranno fatti dal presidente Massimo Francini e dal direttore generale Massimo Innocenti.