Calcio Crolla a terra mentre gioca Allarme per un attaccante 19enne

di Nicola Di Renzone

Paura sul campo di gioco ieri a Luco di Mugello, dove si stava disputando la partita di calcio del Campionato Promozione tra la squadra di casa e l’Alleanza Giovanile Dicomano. Un giocatore del Dicomano (attaccante 19enne) è finito a terra dopo uno scontro di gioco con il portiere avversario. Ha provato rialzarsi subito ma è caduto di nuovo a terra, accusando forti dolori al torace. A questo punto è apparso chiaro a dirigenti e pubblico che qualcosa non andava; poteva non trattarsi più di un semplice infortunio. E sono scattati l’allarme e la macchina dei soccorsi. Istanti concitati e di paura, nei quali la mente dei numerosi spettatori non poteva non andare ad altri recenti fatti di cronaca, con giovani sportivi stroncati in campo da malori.

In breve sono stati attivati carabinieri e 118, e sopra il piccolo paese del Mugello si è udito il rombo dell’elicottero Pegaso (elisoccorso della Regione Toscana), che è atterrato sul campo di gioco. Il giovane attaccante è stato caricato in elicottero e portato in codice giallo all’ospedale di Careggi. La partita, naturalmente, è stata sospesa, e sarà recuperata.

Raggiunti telefonicamente, alcuni dirigenti del Luco, la squadra di casa, raccontano della grande paura, e del sollievo per lo scampato pericolo riflettendo sull’importanza di poter contare, come in questo caso, su soccorsi tempestivi. "Per fortuna – spiega un dirigente – il ragazzo è sempre rimasto cosciente, e probabilmente i dolori erano dovuti allo scontro di gioco, ma la paura è stata tanta e in questi casi non è ammesso rischiare".

Tutto sembra essere andato bene, insomma; ma chi era sugli spalti è rimasto colpito dal vedere il giocatore – tra l’altro uno dei più giovani della squadra, classe 2004 – rialzarsi e accasciarsi di nuovo. Tanto che, spiega uno degli spettatori, sembrava proprio che potesse essere una cosa molto grave. Allo stesso modo si erano preoccupati molti mugellani nel vedere l’elicottero giallo sorvolare il paese e abbassarsi nel campo sportivo, dove sapevano essere in corso la partita. Commenta un altro dirigente: "In questi casi meglio usare una prudenza in più piuttosto che in meno, recenti fatti di cronaca ci hanno insegnato che non attivare i soccorsi adeguati può essere fatale".