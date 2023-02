"Non ci sono parole. Vergognoso. Una aggressione inqualificabile e soprattutto di una vigliaccheria inaudita. Ttta la nostra vicinanza e solidarietà a Maurizio Mitra, cui va un grande in bocca al lupo per un pronto ritorno in forma". Così il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi, commenta l’aggressione subìta dal calciatore dell’Aurora Montaione domenica scorsa. "Ho inviato una mail al presidente della società sportiva Cobra Kai – scrive Pomponi – in quanto, da una prima ricostruzione, gli autori del gesto sembrerebbero tesserati della squadra che domenica è stata ospitata a Montaione. Ho chiesto che la dirigenza del Cobra Kai collabori all’individuazione dei responsabili, prenda le distanze dall’accaduto e lo condanni senza ambiguità". Lo stesso presidente del Cobra Kai, Andrew Hamza Evans, ha rimarcato la presa di posizione della società: "Prendiamo le distanze da quanto è successo e confermiamo che il colpevole sarà sospeso dall’attività, ma non abbandonato. Abbiamo infatti intenzione di intraprendere con lui un certo tipo di percorso perché le persone sbagliano, ma a mio avviso la forza di una società è quella di dare una seconda possibilità". Quasi 36enne, Evans era in campo a Montaione: "Quando siamo usciti dallo spogliatoio era già successo e ci è stato raccontato dai dirigenti del Montaione – spiega Evans – tanto che avrei voluto scusarmi subito con il ragazzo aggredito, però mi è stato detto che era meglio evitare. Ma la versione dei miei ragazzi è leggermente diversa da quella raccontata. Come società abbiamo sempre partecipato a iniziative contro la violenza e, a maggior ragione ora, abbiamo intenzione di promuovere altre attività per sensibilizzare i nostri tesserati".