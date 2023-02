Calcianti in campo per aiutare l’Att

Chi ha vinto è un aspetto del tutto irrilevante, ma la notizia importante è che dopo uno stop di due anni dovuto alla pandemia ieri in piazza Santa Croce è tornata a rivivere la “Partita dell’Assedio” con protagonisti i calcianti dell’Associazione 50 Minuti, che riunisce a scopo benefico gli ex di tutti i Colori ed è stata fondata dal compianto Uberto Bini. Il ricavato della manifestazione è andato all’Associazione tumori toscana, Att, con il presidente Giuseppe Spinelli, per l’occasione Magnifico Messere. La manifestazione celebra la partita giocata dai fiorentini in piazza Santa Croce il 17 febbraio 1530 mentre la città era assediata dalle truppe dell’imperatore Carlo V, scese in Italia per mettere fine alla Repubblica Fiorentina e riportare i Medici al potere in città. La sfida, disputata “in scherno al nemico assediante”, è l’evento che Firenze ancora oggi rievoca ogni anno con il Torneo del Calcio Storico di giugno, accompagnato dal Corteo della Repubblica Fiorentina.