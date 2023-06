Calci e pugni a 17enne in piazza all’Antella Esplosi colpi di pistola Identificati 5 aggressori

La squadraccia volante formata da cinque soggetti che martedì notte, dopo le 22 all’Antella ha aggredito e picchiato a calci e pugni un 17enne di Pontassieve, è già stata identificata. Mancano però conferme relativamente alle età dei protagonisti del pestaggio a sangue.

Procedono comunque le indagini su un episodio così inquietante da aver scosso la località in quella che sembrava essere una tranquilla serata d’inizio estate. Sul posto, in via dell’Antella, angolo via don Minzoni, è intervenuto anche il sindaco Francesco Casini. Sconcerto da parte di tutti per il concentrato di violenza esploso in pochi attimi.

Oltre alla identificazione dei presunti responsabili c’è già un movente più probabile, che possibile, alla base del gesto: si è trattato – secondo l’Arma – del violento epilogo di una discussione scaturita probabilmente da questioni legate alla detenzione eo allo spaccio di droga.

I cinque giovani – secondo le prime informazioni – fuggiti in macchina, sarebbero non del luogo, ma residenti chi a Impruneta, chi a Rignano.

Gli aggressori sono stati individuati dai carabinieri della Compagnia Oltrarno e della stazione di Grassina soprattutto attraverso l’esame dei video registrati dalle telecamere di sorveglianza privata e pubblica della zona, presenti special modo in prossimità di via dell’Antella.

I Carabinieri sono dovuti accorrere in tutta fretta a Bagno a Ripoli, in località Antella. A terra il 17enne di Pontassieve, la faccia ridotta ad una maschera di sangue.

Poco distante da lui pistola: si tratterebbe di una scacciacani. Una pistola a salve. C’è chi ha sentito distintamente almeno un colpo forte, uno sparo esploso dalla pistola. Chi ha parlato di più colpi.

Il ragazzo respirava a fatica, alcuni passanti lo avevano soccorso, poi è sembrato riprendersi ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Santa Maria Annunziata dove è stato trattenuto in osservazione pur non presentando gravi lesioni. Ma non è stata resa nota alcuna prognosi.

Durante la notte i Carabinieri hanno acquisito informazioni da alcune persone che avrebbero per caso assistito alla lite. Una lite, si spiega, scaturita dopo che il ragazzo di 17 anni rimasto ferito e il gruppo degli aggressori si erano dati appuntamento.

g.sp.