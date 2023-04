Cagnetta recupera hashish alle Cascine durante l’addestramento antidroga

"Ok l’addestramento, ma io voglio fare sul serio". E infatti la cagnetta Viola - uno dei cani antidroga della polizia municipale di razza Springer Spaniel - è passata subito dalla teoria alla pratica. La cagnetta stava svolgendo alle Cascine un addestramento, propedeutico poi a entrare in servizio. Uno dei classici addestramenti ambientali che si fanno con i nuovi arrivati, in modo da iniziare a capire come funzionano le cose. E Viola ha capito subito ciò che doveva fare. Si è all’improvviso seduta davanti un cespuglio richiamando l’attenzione degli agenti che hanno perlustrato la zona e trovato un involucro costituito da una bustina in plastica per fazzolettini di carta. All’interno c’erano 8 bastoncini di droga del peso complessivo lordo di quasi 14 grammi che al narkotest è risultata hashish. La droga è stata sequestrata. La cagnetta Viola ha ripreso l’addestramento e, viste le premesse, di lei ne sentiremo parlare, di certo il lavoro soprattutto nell’area delle Cascine non manca. Nel frattempo i test vanno avanti: fanno parte del programma anche i "colleghi" Stornello e Sirio, di razza pastore belga Malinois: le modalità di addestramento si rifanno ai più elevati e moderni standard europei, in particolare quelli adottati dai corpi delle polizie del nord Europa. A seguire la formazioni, tra gli altri, ci sono Serena Donnini e Roberto Bottaro, specializzate nella formazione e conduzione di cani da detection e Letizia Carbone, specializzata nella formazione di cani sportivi. "Quando saranno pronti potranno essere impiegati in tutta la città e al parco delle Cascine", erano state le dichiarazioni del sindaco Dario Nardella lo scorso 25 maggio. Detto, fatto.

Niccolò Gramigni