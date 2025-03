Caffé, la cialda alternativa: "Puntiamo sui chicchi. Macinare e bere a casa"

A casa come al bar, fresco ed ecologico. Si parla di caffé, tra le cose più sacre per il nostro Paese e per ’BreakingBean’, startup fondata da Ugo Albanese.

"Nel team siamo tutti ingegneri e un avvocato, con un’esperienza lavorativa in aziende leader del settore dei macchinari professionali per il caffè. Nel 2021 abbiamo lasciato i rispettivi impieghi per provare a fondare una startup con lo scopo di realizzare un macchinario che utilizzi capsule con chicchi interi, invece che quelle convenzionali con la polvere. Le chiamiamo ’bean box’: i chicchi vengono macinati dentro il macchinario ed estratti in tazza. La capsuola, vuota, può essere reciclata".

Da dove viene l’idea?

"Da una chiacchierata con i responsabili di una nota azienda britannica. Ho pensato alla difficoltà che si ha nell’ottenere a casa una performance qualitativa come quella al bar".

E il caffé dove lo prendete?

"Siamo ancora in fase di ricerca, ma abbiamo diverse partnership con produttori. Vorremmo creare una community di piccoli torrefattori sparsi nel mondo che, affiliandosi al nostro macchinario, possano fare anche capsule a marchio loro".

A che punto siete?

"Abbiamo depositato due brevetti: uno per il macchinario e uno per la capsula. Ora stiamo interagendo con vari investitori e l’obiettivo è sbloccarlo entro la fine dell’anno. Nel frattempo abbiamo sviluppato anche altri prodotti, come un macina caffè che sfrutta le stesse capsule".

Te.Sca.