Firenze, 6 agosto 2019 - Su proposta della Soprintendenza di Firenze, il ministero dei Beni Culturali ha riconosciuto il caffè storico letterario ' Giubbe Rosse' come bene culturale ed ha emesso un decreto ministeriale che ne sancisce la tutela. Il Caffè, informa la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Firenze in una nota, è inoltre iscritto nell'elenco delle attività storiche promosso dal Comune di Firenze a seguito dei lavori della Commissione valutazione lista attività economiche, storiche e tradizionali fiorentine di cui fa parte anche la Soprintendenza stessa: preserva ancora l'ingresso con l'insegna e la vetrata storica incorniciata in legno, le boiserie e i banconi in legno scuro degli anni Trenta, le lampade e le appliques complete di paralume in tessuto rosso ricamate con la storica dicitura ' Giubbe Rosse', un riferimento recente, questi ultimi, al celebre marchio dell'attività, rimasto nell'accordo di vendita dell'azienda.

Il Caffè Giubbe Rosse, ricorda la Soprintendenza, ha avviato la sua attività nel 1897 con il nome di Birreria Fratelli Reininghaus, diventando il punto di riferimento della comunità tedesca a Firenze. Secondo le disposizioni dei proprietari, l'abbigliamento dei camerieri doveva contraddistinguersi da giacche, o giubbe rosse, all'uso viennese, divenendo così il tratto identificativo. In quel periodo i primi due ambienti del Caffè avevano assunto l'aspetto di sale lettura, mentre nel 1913 la terza sala era diventata la sede fissa dei futuristi fiorentini, tra i quali Giovanni Papini, Ardengo Soffici e Aldo Palazzeschi.

Nella Seconda Guerra Mondiale il Caffé fu un quartier generale del comando americano a Firenze.

Nel 1947 il Caffè riaprì assumendo nuovamente le vesti di ritrovo culturale grazie alla presenza costante dei protagonisti dell'Ermetismo.