Caffè espresso. I campionati internazionali

L’Espresso Italiano Champion, il campionato internazionale tra i migliori baristi in prove di qualità e abilità, ha fatto tappa a Sesto nello show room di Eureka che ha messo i baristi a confronto sui simboli della caffetteria italiana: espresso e cappuccino. Il campionato si svolge con un meccanismo di selezione itinerante in giro per l’Italia e con due tappe in Asia, una in Corea e una in Giappone, per arrivare alle semifinali e alle finali nazionali e internazionali. La finale sarà il 18-19 giugno a Lipomo, in provincia di Como.