Caffè Alzheimer da oggi al Gignoro. Sostegno ai malati ed alle famiglie con le attività del centro anziani

Sarà attivo anche nel 2024 il “Caffè Alzheimer ‘Na Tazzulella” organizzato dal centro servizi per anziani “Il Gignoro” in collaborazione con i Quartieri 2 e 3 del Comune di Firenze: lo scopo è ottenere uno spazio di incontro per le persone con disturbi neurocognitivi, i loro familiari ed i loro caregiver dove poter parlare, raccontarsi ed ascoltarsi. Il Caffè Alzheimer è un primo sostegno per le famiglie ed un punto di contatto con tutti gli altri servizi socio-sanitari rivolti alle persone con demenza. Saranno sperimentate attività ludiche ed espressive in un clima leggero e conviviale. Sono previsti un sostegno psicologico specifico per i caregiver e momenti durante i quali avere informazioni o approfondimenti da esperti su temi proposti dai partecipanti stessi. Gli incontri sono aperti, liberi, gratuiti e si terranno due volte al mese, sempre di mercoledì alle 15 al Circolo Arci Andreoni in via D’Orso. Oggi il primo appuntamento.