Caduti americani in battaglia L’agenzia compie cento anni Oggi la cerimonia ai Falciani

Un secolo di memoria. L’American Battle Monuments Commission, agenzia Usa che si occupa della commemorazione dei caduti in battaglia compie 100 anni. Le celebrazioni in Italia si terranno stamani alle 11 al cimitero americano dei Falciani. Un evento al quale prenderanno parte le autorità militari e diplomatiche statunitensi, oltre ai rappresentanti delle istituzioni fiorentine e metropolitane. Ad accogliere gli invitati ci sarà il direttore del sacrario militare, Angel Matos. Il Florence American cemetery, è stato realizzato nel 1949. E’ un luogo della memoria da visitare almeno una volta nella vita. Un giardino di lapidi dove riposano i soldati che hanno dato la vita durante la campagna di liberazione dell’Italia. E’ qui in Toscana, in provincia di Firenze, sui passi del Giogo e della Futa, che si è combattuta la battaglia decisiva per la fine della guerra in Italia. Durante i combattimenti del 1944 e del 1945 migliaia di soldati americani sono stati uccisi in combattimento. Più di 4.400 di questi caduti sono sepolti nel cimitero alle porte di Firenze, gestito dall’American Battle Monuments Commission, ente governativo statunitense che gestisce i sacrari disseminati nel mondo, e festeggia oggi i suoi cento anni in questo luogo d’incontro tra Italia e Stati Uniti, sui comuni valori della liberazione.