Cadono calcinacci, chiusa via de’ Pucci

Firenze, 14 aprile 2023 – Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio in via de’Pucci, all’altezza di via Martelli, per la messa in sicurezza dopo che dalla facciata di un palazzo erano caduti dei calcinacci.

La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario per consentire il lavoro dei vigili del fuoco, arrivati con un’autoscala.