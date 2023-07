Firenze, giù dal Ponte Santa Trinita: due persone salvate nelle acque dell’Arno

Firenze, 6 luglio 2023 – Due persone salvate dai vigili del fuoco in Arno. E’ accaduto ieri sera, 5 luglio, intorno alle 23.30 gli uomini del comando di Firenze, sede centrale, hanno sono intervenuti all’altezza di Ponte Santa Trinita. Sul posto il nucleo sommozzatori, che si sono calati dalla spalletta e hanno raggiunto a nuoto le due persone, di nazionalità straniera, in stato di alterazione che si trovavano al centro del fiume, recuperate e portate sulla sponda del fiume sono state poi affidate al personale sanitario per i controlli di rito.

Durante le operazioni di recupero in molti si sono avvicinati per seguire l’intervento con tanto di telefonini alla mano pronti a scattare foto e video.