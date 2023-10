Cade un albero sul viadotto all’Indiano durante il nubifragio in tarda serata. Allagamenti a Figline e in altre zone

Vari interventi dei vigili del fuoco per il maltempo a Firenze e in provincia dove sono pervenute una trentina di richieste di intervento per alberi e rami caduti e danni causati dalla pioggia torrenziale della tarda serata, accompagnata da violente raffiche di scirocco. Nel capoluogo l’episodio più grave sul ponte all’Indiano (foto). Un albero è caduto sulla carreggiata in direzione Scandicci, senza provocare incidenti, ma bloccando di fatto la circolazione. Allagamenti più o meno estesi anche nei sottopassi. In particolare ci sono stati problemi alla stazione ferroviaria di Rifredi, risolti non appena l’intensità del temporale si è via via attenuata. A Figline Valdarno allagato un sottopasso in via Fratelli Cervi. Richieste di intervento sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco anche dai residenti nei comuni di Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Dicomano, Figline, Firenzuola, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, e Vaglia.