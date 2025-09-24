Firenze, cade da una finestra: è grave una giovane, trasportata a Careggi

Firenze, 24 settembre 2025 – Paura e apprensione per le condizioni di una ragazza di 19 anni caduta dalla finestra di un hotel. Accade a Firenze nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre. L’allarme è scattato subito, con l’intervento di un’ambulanza del 118 chiamata dalla struttura ricettiva. Il personale sanitario ha subito constatato le gravi condizioni della ragazza.

Per questo c’è stato l’immediato trasferimento in codice rosso all’ospedale di Careggi. Le condizioni della diciannovenne sono gravi. A intervenire anche la polizia, che adesso ricostruisce cosa può essere accaduto dentro l’hotel. Le indagini sono a 360 gradi e non si esclude neppure il gesto volontario. La scolaresca, in visita ai musei e ai luoghi artistici della città, è sotto choc. La giornata del gruppo sembra fosse stata in lì normale. Poi il dramma.