Cade finestra, colpito un alunno

di Sandra Nistri

Erano in classe ieri mattina gli alunni della prima D della scuola secondaria di primo grado Arrighetto da Settimello quando un’anta di una finestra, piuttosto pesante, si è staccata finendo all’interno dell’aula, colpendo uno degli aluni, seduto in un banco vicino.

Il crollo – da informazioni fornite direttamente dal Comune – sarebbe dovuto al cedimento della cerniera per cause ancora da accertare e che dovranno essere chiarite con una serie di verifiche da effettuare già nei prossimi giorni. L’anta, nella caduta, ha colpito l’alunno della classe, 12 anni, a un piede.

In via Mascagni, dove ha sede la scuola Arrigo da Settimello, sono arrivati intorno alle 13 i mezzi e le squadre inviate dal 118 che hanno provveduto a prestare soccorso al ragazzino, trasportato poi in codice verde all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove è stato sottoposto ad una serie accertamenti medici. Le sue condizioni non sono gravi, per fortuna, ma la vicenda si sarebbe potuta concludere in maniera decisamente più drammatica, vista anche la notevole pesantezza dell’anta che si è staccata ed è finita a terra. Resta ora da capire il motivo che possa avere causato la caduta della finestra: tra l’altro le finestre della scuola media sarebbero state controllate tutte nei mesi scorsi per iniziativa del Comune, senza che siano state riscontrate, evidentemente, particolari anomalie su cui intervenire. A questo punto però, fa sapere ancora l’amministrazione comunale, saranno effettuati ulteriori controlli sugli infissi, per verificarne nuovamente lo stato e potere scongiurare altri incidenti di questo tipo. Intanto la finestra è stata rimossa e spostata in un’altra stanza della scuola ed è stata predisposta una copertura provvisoria: l’aula comunque è agibile.

L’incidente ha provocato forte impressione tra i genitori, e reazioni anche dal punto di vista politico: "Quanto accaduto – commenta ad esempio Daniele Baratti capogruppo consiliare della Lega – lascia interdetti visto che luoghi come le scuole dovrebbero essere sicuri, accoglienti e idonei a garantire l’incolumità degli alunni. La prima preoccupazione è ovviamente per le condizioni del bambino e ci auguriamo non sia niente di grave. Per quanto riguarda la struttura, nello specifico gli infissi, chiederò immediatamente che sia effettuata una verifica dello stato delle altre finestre. Questo nell’interesse di tutti i nostri bambini, senza alcun fine di strumentalizzare quello che è successo".