Cade di moto. Grave un 15enne. Partita rinviata

Cade dallo scooter e sbatte le testa contro un muretto. È l’epilogo di un incidente avvenuto alle 16,07 in via dei Cofferi a Mercatale, nel Comune di San Casciano. Qui un ragazzo di 15 anni residente a Mercatale, nella zona del campo sportivo, dove era in programma (alle 16) la sfida playout Mercatale-Duccio Dini, è caduto dalla moto. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il giovane – che indossava il casco – ha perso il controllo della moto da cross nel tentativo di evitare un pedone, cadendo rovinosamente e sbattendo la testa su un cordolo di cemento di un marcipiede indossava il casco, sul cordolo. Il giovane è stato immediatamente soccorso da alcuni presenti.

Sul posto la polizia municipale, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Per soccorrere il ragazzo è intervenuto anche Pegaso, atterrato nel campo sportivo di Mercatale, la Misericordia di Mercatale, il 118 dell’Avg di Greve in Chianti e i carabinieri di San Casciano. In quel momento stavano disputando lo spareggio di playout di Seconda categoria Mercatale - Duccio Dini, partita rinviata a data da destinarsi. Una volta stabilizzato il giovane, è stato portato in codice rosso in elisoccorso presso l’ospedale di Careggi. Sul posto anche i genitori del quindicenne e un equipaggio dei volontari de La Racchetta, in paese per il servizio a supporto alla Chianti Classico Marathon.

Il Pegaso era intervenuto qualche ora prima, alle 13,19 sulla sr429 nuovo tracciato per un incidente avvenuto nel comune di Barberino Tavarnelle. A riportare le peggio, un motociclista di 20 anni. Intervenuto anche il 118 e la polizia municipale.

Andrea Settefonti

Antonio Taddei