Cade dalla bici a Borgo San Lorenzo: difficile recupero, interviene Soccorso Alpino e Pegaso

I vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo sono intervenuti ieri poco dopo le 11, per soccorrere un ciclista di 60 anni caduto in zona impervia mentre stava pedalando con un gruppo di amici nelle campagne di Campestri, tra Borgo e Vicchio. Nella caduta l’uomo, abitante a Dicomano, si è procurato vari traumi alle braccia, ed è stato fatto intervenire l’elisoccorso Pegaso 1, atterrato in uno spiazzo poco lontano, per il trasporto all’ospedale Santa Maria Annunziata: l’infortunato è stato prima raggiunto e stabilizzato dal personale del 118, poi portato a spalla dai soccorritori fino allo spiazzo dove attendeva l’elicottero. Sul posto è intervenuto anche il Soccorso Alpino.