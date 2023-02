Cadde dall’altalena durante la festa "Proprietari del terreno e soccorritori non sono colpevoli della morte"

Nessun colpevole per la morte di Sofia Salomoni, la 22enne che il 28 gennaio 2018, durante una festa in una tenuta a Vicchio, cadde da un’altalena artigianale e precipitò in un dirupo. Il giudice Angelo Pezzuti, al termine del processo in abbreviato, ha assolto i quattro imputati - il proprietario del terreno dove si svolgeva la festa e il figlio che aveva montato laltalena e i due operatori del 118 - che erano chiamati a rispondere dell’accusa di omicidio colposo. L’Asl nel frattempo ha risarcito i familiari della ragazza. Secondo quanto venne ricostruito, la 22enne, scivolò dall’altalena, che era costituita da una tavola di legno legata con una corda al ramo di un albero, e precipitò nella scarpata sottostante, facendo un volo di circa 8 metri. A giudizio erano finiti i proprietari del terreno e i due operatori telefonici che ricevettero la telefonata con cui veniva sollecitato l’intervento dei soccorsi. La ragazza morì a Careggi.