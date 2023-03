Cadaveri in valigia, chiesto l’ergastolo "Elona si è tradita cercando notizie"

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Ergastolo. La lunga requisitoria dei pm Ornella Galeotti e Beatrice Giunti si conclude con un acuto: è stato richiesto il massimo della pena per Elona Kalesha, la 36enne albanese imputata per il duplicio omicidio di Shpetim e Teuta Pasho, i genitori dell’ex fidanzato Taulant. Marito e moglie, sono stati ritrovati a pezzi, dentro 4 valigie lanciate dalla FiPiLi tra i rovi degli orti vicini a Sollicciano, nel dicembre del 2020. Ma mancavano dal primo novembre di 5 anni prima, quando ebbero l’ultimo contatto con una parente prima di venire inghiottiti nel nulla: una scomparsa inspiegabile, visto che erano arrivati dall’Albania per salutare il figlio Taulant che sarebbe uscito dal carcere l’indomani.

La Kalesha è ritenuta responsabile di quell’omicidio, anche se in concorso con complici allo stato ignoti. "5 anni, 1 mese e 10 giorni": è l’involontario "ritardo" delle indagini dei carabinieri, innescate appunto dal ritrovamento casuale del primo trolley, il 10 dicembre del 2020, ricordato dal pm Galeotti alla corte d’assise (presieduta dalla dottoressa Anna Favi ma composta anche da giudici popolari) per sottolineare la complessità di un’indagine inevitabilmente condizionata. Il tempo, infatti, ha lavato via le possibili tracce biologiche dentro e fuori dalle valigie in cui erano stati riposti i corpi e anche nell’appartamento di via Fontana, dove la procura colloca la mattanza.

Il comportamento. Da quel 10 dicembre, l’atteggiamento dell’imputata cambiò. Anche quando non erano note le identità dei morti, la Kalesha - è risultato dall’analisi del suo smartphone sequestrato - iniziò una ricerca "ossessiva" di notizie circa il rinvenimento delle valigie. 103 visite a siti d’informazione in pochi giorni, mentre nei precedenti tre anni non ne aveva mai compiute. Poi cercava anche le pene per "omicidio" e "occultamento di cadavere".

Le intercettazioni. E poi, intercettata, parlando con amici non nascondeva il suo timore per la presenza delle sue impronte sui trolley, "quando ancora non si sapeva che tipo di valigie fossero".

Il depistaggio. Secondo i pm, Elona sta portando avanti un depistaggio iniziato nel novembre del 2015, con la volontà di nascondere l’indirizzo dell’appartamento in cui erano alloggiati i suoceri e dove sarebbero stati uccisi (lei strozzata, lui con una coltellata al collo) e poi smembrati con un seghetto da bricolage. Ai parenti dei Pasho, l’imputata aveva taciuto finchè aveva potuto il vero indirizzo della casa. Lo scoprì un cugino di Taulant, che una sera aveva accompagnato gli zii da Castelfiorentino a Firenze, inserendo l’indirizzo nel navigatore. E quando l’11 novembre del 2015, tutta la famiglia raggiunge via Fontana, Elona resta in disparte. "Perché aveva paura di essere riconosciuta dai condomini, che alcuni giorni prima l’avevano vista con dei sacchetti di liquido vischioso". Il puzzo di quei giorni, era rimasto impresso. Lo sentivano nell’androne i vicini ("Questa l’è ciccia andata a male", sentenziò un’anziana) e anche un maresciallo che intervenne dentro l’alloggio quando la proprietaria, insospettita dall’atteggiamento di Elona.

Il movente. "Non abbiamo la necessità di individuarlo", premettono i pm. Elona potrebbe aver ucciso per impossessarsi del tesoretto dei Pasho (60mila euro in contanti del figlio che portavano sempre appresso)o per il segreto che portava in grembo: è un dato oggettivo che il 29 ottobre aveva abortito. E Taulant ha detto di non sapere nulla di quella gravidanza. Quando la requisitoria insiste su questo punto, l’imputata, che ha assistito composta a oltre sei ore di accuse nei suoi confronti, ha rumoreggiato. Si torna in aula il 6. Il 19 repliche della difesa.