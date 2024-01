Cadavere sui binari tra Rifredi e Statuto. Possibile malore, indaga la Polfer. Treni nel caos: ritardi e disagi

Ieri il corpo di un 34enne originario del Togo è stato rinvenuto accanto ai binari tra le stazioni di Firenze Rifredi e Statuto. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, sul caso sta indagando la polfer, anche se secondo le prime ricostruzione si potrebbe trattare di un malore oppure dell’impatto con un treno di passaggio. Dai primi accertamenti, i macchinisti non hanno denunciato urti nella giornata di ieri e il corpo dell’uomo non aveva evidenti ferite. Si lavora sulle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e si cercano testimoni. Caos totale invece per la circolazione ferroviaria: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti, secondo quanto riportato da Trenitalia. Alle 18:50 circa si registravano ritardi da 20 a 90 minuti per i treni da e per Bologna, Milano, Torino, Verona e Venezia. Il traffico è poi ripreso intorno alle 19.