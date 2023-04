Cadavere di donna in un fosso tra Scandicci e Firenze, è mistero

Scandicci (Firenze), 7 aprile 2023 – Il cadavere di una donna è stato scoperto in un fosso in provincia di Firenze. Il ritrovamento è accaduto nel pomeriggio di venerdì 7 aprile a Scandicci, in località Pontignale, al confine tra Firenze e la stessa Scandicci, in via della Pace Mondiale.

Sarebbero stati alcuni ragazzi a scorgere quel corpo. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine. Sono intervenuti la polizia municipale, i carabinieri e i vigili del fuoco. La strada è stata bloccata per lo svolgimento dei rilievi.

La donna sarebbe morta da diverso tempo, visto lo stato in cui versava il cadavere, in stato di decomposizione. Le indagini sono all’inizio. Si cerca di capire chi sia la donna e da quanto tempo sia lì, confrontando allo stesso tempo le banche dati di persone scomparse.