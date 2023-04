Cadavere nel canale Orrore e mistero sul nome

Il cielo nel pomeriggio s’era fatto scuro e pieno di nuvolaglia: ancora poco e sarebbe cominciato a piovere. Un passante sul terrapieno che dà su un canale di scolo all’altezza della rotonda di via Merlin però ha fatto in tempo di notare qualcosa di strano. "Eppure – si è detto e ripetuto, alla fine convincendosi – quello non è un sacco informe di rifiuti, quello è un corpo. Il tempo passato in quella acqua melmosa è stato ovviamente impietoso. Sì è un corpo quello ritrovato nel pomeriggio di ieri, lì. Il corpo di una persona. Ma impossibile ad un primo esame esterno anche solo ipotizzare se sia di un uomo o di una donna: il cadavere è in avanzato stato di decomposizione. Era lì da tempo, approssimativamente diversi mesi. Bisognerà capire come e quanto hanno ’infierito’ le condizioni climatiche. Figuriamoci quindi anche provare a vedere, a individuare su quel corpo informe eventuali segni compatibili con un’arma da fuoco, di arma bianca o di qualsiasi altra forma di violenza.

Dunque, nessuna idea sulle cause della morte. Occorrerà l’autopsia. Il magistrato di turno, subito avvisato dall’Arma, la disporrà nei prossimi giorni. Sul posto hanno lavorato a lungo, un lavoro ’infame’, ma doveroso, i carabinieri del maggiore Gianfranco Cannarile, comandante della Compagnia di Scandicci coadiuvati dai colleghi della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale e dai vigili del fuoco del compartimento Firenze ovest. Tutti intorno alla rotonda appena fuori del contesto più prettamente urbano. Ma non troppo fuori.

I Carabinieri hanno ripreso i fascicoli contenenti altrettante denunce di scomparsa. Alcune sono state risolte, da tempo. Invece tra quelle non risolte ci sono dati raccolti che non sembrano combaciare con il caso in questione.

"Confidiamo nelle nostre attività di ricerca, che sono state già avviate. Ma al momento – spiega il comandante Cannarile – è davvero prematuro e fuorviante azzardare la benché minima ipotesi".

g.sp.