Valdarno, trovato cadavere in un bosco

Firenze, 6 aprile 2023 – Mistero nel Valdarno, dove nel pomeriggio di mercoledì 5 aprile è stato trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione in un bosco del territorio comunale di Figline.

A notare il corpo, che si trovava in un anfratto, in una zona raggiungibile solo a piedi, è stata una coppia che era a passeggio nel bosco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il corpo della persona senza vita è stato rinvenuto con alcuni indumenti ma era privo di documenti. Al momento non sappiamo se si tratti di un uomo o di una donna. Il corpo è stato quindi trasportato all'istituto di medicina legale di Firenze dove verranno effettuati esami approfonditi per stabilire le cause della morte e risalire all'identità della persona.

Nel frattempo i carabinieri hanno avvisato i familiari di Claudio Bindi, il 62enne di Castelfranco di Sopra (Arezzo), comune confinante con Figline, del quale non si hanno più notizie dal 4 marzo scorso. A loro verranno mostrati gli indumenti trovati addosso al cadavere rinvenuto nel bosco.