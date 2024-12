Cacciatore di 28 anni ferisce contadino. E’ in gravi condizioni al Cisanello di Pisa

Un uomo di 64 anni è stato ferito in maniera grave all’inguine da un proiettile sparato da un cacciatore di 28 anni. E’ accaduto attorno alle 12 nel comune di Seravezza (Lucca) in località Malbacco alla Polla della Madonna, in Alta Versilia. È stato allertato l’elicottero Pegaso che ha trasportato il 64enne all’ospedale di Cisanello, a Pisa, in codice rosso. Sul posto anche l’auto medica, l’ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La vittima non è un cacciatore, ma un uomo che stava tagliando la legna nell’aia del suo casolare: le sue condizioni sono gravi ma non rischierebbe la vita. Il colpo sarebbe invece partito da un cacciatore di 28 anni. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.