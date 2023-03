C come correggere Passo fondamentale

Eccoci arrivati al momento della correzione, operazione che possiamo mettere in cantiere dopo che il romanzo è già stato bonificato. A questo punto dobbiamo rileggerlo con attenzione, riga per riga, parola per parola, virgola per virgola, cercando di dare alla scrittura il ritmo e la musica che ci corrisponde, che ci sembra più giusto, che si addice alla storia che abbiamo raccontato e che dunque in fin dei conti appartiene a quel preciso romanzo. È un lavoro minuzioso, fatto con la lente d’ingrandimento, se non con il microscopio. Ogni virgola ha sua importanza, lo stesso valore delle parole e delle frasi, e lo scopo è cercare di ottenere una lettura che non faccia provare al lettore quello che chiamo "affanno mentale", simile a quello fisico che può provare chi legge a voce alta una frase complicata, contorta e magari inutilmente troppo lunga. Anzi, per alcune frasi più complesse sarebbe molto utile leggerle a voce alta, per aggiustare appunto la musica, per trovare il giusto equilibrio e la giusta armonia. È un lavoro che deve obbedire alla spietata "dea Pignoleria", un lavoro che fa perdere il senso dell’insieme, coma accade se osserviamo un quadro da molto vicino cogliendo le pennellate del pittore ma non la composizione intera. Un lavoro che riguarda il particolare e non il generale, un lavoro artigianale – ne abbiamo già parlato - che deve anche nascondere al lettore tutto l’impegno che ha comportato. In questa fase può addirittura capitare di trovare insulso quello che si è scritto, o addirittura di detestarlo, ma non c’è da preoccuparsi… poi passa. Il risultato dovrebbe essere la fluidità e la limpidezza di un ruscello di montagna, che scorre liberamente sulla roccia senza mai trovare ostacoli che impediscano la sua discesa a valle. Il lettore dovrebbe andare avanti con naturalezza, senza incepparsi, senza farsi domande, senza mai tornare indietro per leggere una frase che non ha capito… inconvenienti che interrompono l’identificazione con i personaggi e dunque la vera magia della letteratura, l’Emozione, quel possente fiume che può trascinare nelle proprie acque qualsiasi cosa e che non dovrebbe mai fermarsi.