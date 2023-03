Bus resta in panne Traffico subito in tilt

Ancora guai per la viabilità nelal zona del ponte alla Vittoria dopo il clamoroso rovesciamento di un tir avvenuto nei giorni scorsi. Ieri un bus in panne nel sottopasso di piazza Vittorio Veneto ha creato forti rallentamenti, in particolare verso le direzioni di uscita dalla città tra cui la Fi-Pi-Li e e gli svincoli dell’A1. Il mezzo era infatti rimasto sulla corsia di marcia. Code in piena ora di punta per chi procedeva in direzione di piazza Gaddi, sulla parte opposta di piazza Vittorio Veneto rispetto all’Arno.