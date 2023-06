Bus: orari nuovi per gli studenti sotto esame

Autolinee Toscane rivede gli orari dei bus su Impruneta su richiesta dell’ufficio scuole comunali: alcune corse saranno anticipate o posticipate in corrispondenza dei giorni degli esami, ossia il 14 e 15 giugno.

Il cambiamento, deciso e autorizzato dall’Osservatorio trasporti della Città metropolitana di Firenze, prevede da oggi a giovedì il bus numero 65 in partenza alle 7,45 da Impruneta piazza Accursio e arrivo alla fermata a Tavarnuzze in via Primo Maggio, dove si trovano le scuole medie, alle ore 8. All’uscita, gli studenti impegnati negli esami di terza media troveranno oggi il 39 alle 12,40, mentre domani e giovedì la corsa delle 11,30 del 65 (Tavarnuzze Primo Maggio-Bagnolo-Impruneta) sarà posticipata alle 11,45. Variazioni anche sulle corse legate a ingressi e uscite delle scuole dell’infanzia per tutto il mese di giugno.

Ma. Plas.