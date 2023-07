Bus, è battaglia politica Aumenta il biglietto Giorgio con opposizioni contro Regione e At

di Ilaria Ulivelli

Contro il rincaro dei biglietti per il bus e contro il servizio di Autolinee Toscana si scatena una battaglia politica. E la dichiarazione dell’assessore all’Ambiente Andrea Giorgio di fatto schiera la giunta di Palazzo Vecchio contro la Regione, al fianco delle opposizioni. Il contrario di ciò che servirebbe al Pd in questo momento. Si va verso le elezioni amministrative e europee, il segnale di Giorgio suona quasi come un monito: la componente schleiniana fa sentire forte la voce e lo fa a fianco del sindaco nardella. "L’aumento del costo dei biglietti di Autolinee Toscana è inaccettabile senza un miglioramento del servizio, alla luce dei disagi per gli utenti chiediamo all’assessore regionale Baccelli e ad At un confronto urgente sulla qualità del servizio", innesca la miccia Giorgio, scatenando un coro di reazioni, a partire proprio dalle opposizioni. Sul tema il capogruppo di Forza Italia a Palazzo del Pegaso, Marco Stella, aveva già acceso la polemica giovedì. Ora si sommano quelle di Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle, Lega.

L’assessore Stefano Baccelli mangia la foglia, sente puzza di bruciato. E va per le vie brevi. Annuncia che At sarà costretta a pagare svariati milioni di euro di multe per ritardi e corse saltate. "Evidentemente l’assessore Giorgio non sa o fa finta di non sapere che gli adeguamenti Istat sono previsti dal contratto che abbiamo con Autolinee Toscane e che questo problema riguarda tutte le Regioni. A Roma i biglietti da 1,70 passano a 2 euro, a Milano a 2,20". Premesso che è difficile paragonare Firenze a Roma e Milano, Baccelli prende di petto l’assessore Giorgio sottolineando che l’aumento "non è un premio, ma il minimo dovuto". "Tra l’altro tra le proposte di At abbiamo autorizzato quella che mitiga il più possibile l’aumento dei costi che per i due terzi vengono sostenuti dalla Regione che, solo per i bus, spende 300 e con il resto dei trasporti 660: la posta d’impegno più alta, se si esclude la sanità".

Ma i veleni si estendono alla gestione. Giorgio loda le politiche di Palazzo Vecchio impegnato nella svolta verde con la realizzazione di tramvie e ciclabili, e nega che i disservizi di Autolinee Toscane possano essere legati ai cantieri, perché i problemi erno presenti già prima.

Autolinee Toscane si difende. Il prezzo del biglietto era fermo dal 2018, quello dell’abbonamento annuale dal 2006 e quello mensile dal 2010. Fa sapere che dall’11 giugno scorso tutti i turni a Firenze città sono coperti oltre il 99%, col servizio estivo.

La battaglia è tutti contro tutti, At tira in ballo gli incontri con i sindacati chiesti al Comune per trovare soluzioni agli impatti dei necessari cantieri della tramvia. Per ovviare ia disagi sono previsti anche 10 autisti di "scorta" che intervengano sui disservizi maggiori.

Ma Giorgio spiega che il Comune da settembre destinerà 6 milioni di euro per "assorbire l’aumento del costo degli abbonamenti per chi è stato già abbonato, per dare abbonamenti annuali gratuiti agli studenti e dare abbonamenti annuali gratuiti ai nuovi abbonati".

Mentre l’assessore Baccelli è convinto che i cantieri abbiano peggiorato la situazione. "Non nego le criticità, ma non sono abituato a fare a scaricabarile a differenza di Giorgio – dice – Le problematiche sul servizio bus ci sono, At non è riuscita a compensare la carenza di autisti. E la Regione ha già fatto partire il meccanismo sanzionatorio previsto: siamo in fase istruttoria, ma per le corse saltate e i ritardi At pagherà diversi milioni di euro".