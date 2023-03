Spacca il vetro di un bus, spintona e minaccia i poliziotti: arrestato un 69enne

Carabinieri (Ansa)

Firenze, 16 marzo 2023 – Momenti di vera e propria follia su un bus. Un sessantanovenne, di origine siciliana, già noto alle forze dell'ordine, prima ha infranto il vetro di un bus con un pezzo di aspirapolvere, poi ha spintonato e minacciato i poliziotti. Per questo è stato arrestato a Firenze con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per interruzione di pubblico servizio, minacce e danneggiamento.

È accaduto ieri sera intorno a mezzanotte, in via XXVII Aprile. Due agenti hanno riportato lesioni guaribili in quattro giorni.

Già due ore prima dell'arresto l’uomo sarebbe stato protagonista di un altro intervento di una volante. In evidente stato di agitazione, secondo quanto ricostruito, sdraiato davanti l'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova, avrebbe impedito l'accesso alle ambulanze e intimidito i sanitari. Per questo nei suoi confronti era scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Successivamente, secondo quanto ricostruito, alcuni passanti in via XXVII Aprile hanno visto l'uomo mentre scagliava il motore di un aspirapolvere sul vetro posteriore di un bus. Hanno dunque fermato una volante di passaggio.

Il sessantanovenne è stato bloccato e portato in questura per l'identificazione e la formalizzazione della denuncia, ma mentre stava uscendo dagli uffici avrebbe spintonato due agenti: per questo è finito in manette. Qualche settimana fa lo stesso uomo era stato arrestato per aver aggredito i poliziotti, dopo aver dato in escandescenza in un ufficio postale.