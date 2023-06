Burraco solidale a Torre de’ Lari per il Kiwanis

Caterina

Ceccuti

Non è un caso che il Kiwanis Club Firenze abbia scelto di organizzare un evento a scopo solidale a favore di un bambino che versa in condizioni di bisogno per concludere la propria annata di servizio. Perché il Kiwanis Club International, nel proprio statuto, esplicita proprio l’impegno alla tutela dell’infanzia e della salute dei minori tanto che, alcuni giorni fa, insieme a numerosi amici, sostenitori e appassionati di burraco, il Club si è riunito nella Residenza d’epoca Torre de’ Lari, per partecipare ad un divertente torneo a scopo solidale, che ha permesso la raccolta fondi a favore di una famiglia del territorio fiesolano in condizioni di particolare disagio, con un figlio disabile al cento per cento. "Da anni accompagniamo i bisogni dei bambini del nostro territorio - sono le parole del presidente del Kiwanis Firenze Sergio Lisi -, aderendo perfettamente alle linee d’azione del nostro Club filantropico: promuovere la salute del bambino e sostenerne lo sviluppo nel corso della sua crescita. Il nostro pensiero va alle famiglie che ogni giorno combattono contro una patologia rara e gravemente invalidante come quella che affligge il piccolo M., verso cui questo nostro service è rivolto". Arbitro, nonché co organizzatrice dell’evento, è stata Domenica Giuliani, già impegnata in numerosi tornei a scopo solidale in Toscana e non solo. "A palesare l’orientamento dei tornei di burraco verso la beneficenza - ha commentato Giuliani - è sicuramente l’indole affabile, brillante, generosa e dal volto straordinariamente bello dei partecipanti. Per questo gli appuntamenti mensili del Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico -di cui la giudice di gara è presidente- hanno un così importante successo di pubblico".