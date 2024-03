Burocrazia più semplice. L’accordo tra Comune e Camera di commercio

Spid e accesso alla Carta nazionale dei servizi per cittadini e imprese. Sono i servizi avviati grazie all’accordo tra comune di Scandicci e Camera di commercio. Nell’intesa anche il tutoraggio nell’accesso ai servizi del registro delle imprese e all’informazione, a imprese e professionisti, sulle opportunità di sviluppo tecnologico e di finanziamento.

L’accordo di collaborazione funziona anche per il servizio "One contact point", ovvero uno strumento semplificato, già sperimentato dalla Camera, da offrire alle imprese per accedere alle informazioni attraverso strumenti digitali. L’attivazione del protocollo prevede inoltre attività di formazione e tutoraggio del personale comunale da parte della Camera e la creazione di tavoli tecnici di confronto sui problemi delle imprese, per l’analisi delle problematiche e la definizione delle soluzioni più idonee.

L’intesa tra Camera di commercio e comune punta a rendere più semplice la vita ai cittadini e alle imprese che in una fase delicata come quella attuale si trovano a dover sostenere il peso di una burocrazia sempre più pressante anche per procedure banali. Per accedere al nuovo servizio One contact point è possibile scrivere a [email protected]