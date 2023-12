"Burlesque & Cabaret: l'ultimo dell'anno al Teatro Niccolini"

A San Casciano, l’ultimo dell’anno sarà scintillante e pieno di lustrini, piume e paillettes. Al Teatro Niccolini va in scena (ore 22) "Burlesque & cabaret", spettacolo diretto da Sylvie Bovary. Si tratta di un mix di teatro, musica, danza, circo contemporaneo per un viaggio senza tempo, attraverso scenari fantastici, condotto dal maestro di cerimonia Attilio Reinhardt. La serata inizierà alle 20,30 con un aperitivo di benvenuto esclusivo in compagnia degli artisti che si caratterizzano nel panorama artistico contemporaneo per le qualità eclettiche. Si tratta di La Viola Vixen, Wayne King, Adelaide, Rosabelle Selavy, Lou Safire, Freida Nipples, Andy Candy e Cristiana Morelli. L’ultima notte dell’anno si chiuderà con il tradizionale brindisi di mezzanotte. L’organizzazione artistica è a cura di Samuel Osman e Gianna Bianchi. Info: 3939829857.