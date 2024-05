Buongiorno ceramica, che successo. L’artigianato fa il record di visitatori

Una fila di manufatti in terracotta, opera delle sette fornaci storiche di Impruneta, ha sostituito parte delle auto che fino a qualche settimana fa venivano parcheggiate in piazza Buondelmonti. Così l’amministrazione vuole mostrare i vantaggi estetici e di vivibilità dell’aver tolto dal cuore di Impruneta le macchine nella rivoluzione (tanto criticata) del centro storico. Il nuovo arredo urbano è stato inaugurato non a caso durante "Buongiorno Ceramica", due giorni di iniziative nel nome del cotto imprunetino con le fornaci aperte per vedere gli artisti-artigiani al lavoro. Organizzato dall’Associazione Italiana Città della Ceramica e dal Comune di Impruneta, ha visto anche l’inaugurazione alla Fornace Agresti della mostra temporanea "Archeologia della produzione nel paese del cotto: un progetto di archeologia pubblica a Impruneta" nato in collaborazione con Soprintendenza e Università dopo il ritrovamento nel territorio di Impruneta, durante i lavori di ristrutturazione di una villetta, di un prezioso e ingente nucleo di ceramiche rinascimentali. Non solo cotto: le strade di Impruneta hanno accolto quattro bande musicali, la rievocazione storica "Tavarnuzze-Impruneta" (in memoria del pilota Paolo Maranghi) e la festa della poesia nel nuovo corso della Pagoda che dopo anni di inutilizzo è diventata il "Centro Paolieri di creatività". Riaperto anche dopo mesi per l’occasione, grazie a un accordo tra parrocchia e Comune, il Museo del Tesoro di Santa Maria dell’Impruneta: nei prossimi mesi, dopo alcuni interventi di ristrutturazione, l’apertura sarà permanente. Nei due giorni di Buongiorno Ceramica, dove è stato superato il record di visite, c’è anche stata la curiosa ‘Giornata del Metal Detector’, con la gara per gli appassionati del settore, nonché la ‘Collettiva di Primavera’ organizzata dall’associazione Art Art.