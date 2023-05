"Buongiorno ceramica" apre domani in piazza E stasera c’è il concerto

Al via "Buongiorno Ceramica", manifestazione dedicata al cotto. Da domani in piazza Buondelmonti viene riproposto l’allestimento dei manufatti artistici con un inedito dialogo tra l’esterno e l’interno del Loggiato, che ospita le opere in terracotta delle produzioni di eccellenza del territorio. Si parte stasera alle 21 sotto lo stesso loggiato con un concerto lirico dei solisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino con celebri arie d’opera. Domattina alle 10,30 saranno inaugurati lo spazio espositivo "Isole di Terracotta" e la "Terracotta magica". Per tutta la giornata di domani e domenica, in vari orari, ci sarà la possibilità di visitare le fornaci aperte in via straordinaria e vedere gli artigiani-artisti al lavoro. Domenica sera concerto conclusivo dei professori dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino al Loggiato del Pellegrino.

Manuela Plastina