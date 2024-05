Buon cibo e bene comune. Ecco l’evento

Si celebra oggi la ’Giornata della ristorazione’, nata nel 2023 su iniziativa di Fipe Confcommercio per sottolineare l’importanza della ristorazione dal punto di vista economico, sociale e culturale. "Siamo orgogliosi di appartenere ad un comparto che mette al centro le persone e le relazioni. Perché i nostri locali sono la ’casa fuori casa’ degli italiani e il nostro mestiere, in fondo, è quello di rendere felici gli altri" sottolinea Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Toscana e vicepresidente vicario nazionale di Fipe. "La Giornata della Ristorazione in Toscana ha accolto anche quest’anno le adesioni trasversali di molti imprenditori del settore, ma anche chef, sommelier e altre figure che lavorano nei locali di ogni tipo, da quello stellato alla trattoria tipica fino al ristorante etnico – aggiunge il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni -. Persone che hanno fatto del servizio agli altri, dell’accoglienza e della convivialità un mestiere e una ragione di vita". In Toscana sono oltre 36mila i pubblici esercizi registrati negli elenchi camerali, il 25% dei quali (8.989) è concentrato nella sola provincia di Firenze. Il 30% dei locali ha un massimo di 3 addetti, il 22% dai 4 ai 9 addetti, il 15% dai 10 ai 49 e il resto oltre 50. La giornata della ristorazione fornirà l’occasione per realizzare un’importante iniziativa di beneficenza a sostegno delle mense di comunità di Caritas italiana su tutto il territorio nazionale per fornire ristoro e socialità a chi vive in condizione di fragilità. Sarà infatti possibile donare attraverso la piattaforma "Forfunding" di Intesa Sanpaolo sia su www.forfunding.com e sia inquadrando i QR Code disponibili sui centritavola posizionati nei ristoranti aderenti.