"Bullismo e solitudine La nuova ‘resistenza’"

"La ‘resistenza’ dei giovani? Oggi è contro nuovi nemici. Bullismo, solitudine, mancanza di ascolto". Leonardo Garofano ha 23 anni ed è responsabile del circolo universitario Anpi ‘ Pertini’. Il primo a puntare sul cuore partigiano della generazione Z. "Due anni fa avevamo 30 tesserati, ora chiuderemo l’anno con 100 iscritti". Una piccola fetta degli oltre 5mila tesserati Anpi in provincia, ma con un peso specifico: tutti hanno meno di 30 anni.

Cosa spinge un 23enne a iscriversi all’Anpi?

"Per me è stata la volontà di provare a cambiare le cose e avere la possibilità di fare, non solo di dire. In famiglia abbiamo sempre parlato di politica, anche se la mia non può definirsi ’militante’. Ricordo una festa dell’Anpi alle Croci di Calenzano quando avevo 8 anni, vidi persone unite con il fazzoletto al collo. Li si è acceso qualcosa".

Cosa cercano in sezione?

"Un luogo di socialità e incontro. Per ora non abbiamo avuto gran bisogno dei social per attrarre".

E come fate?

"Ci concentriamo sulla dimensione fisica. Ogni giovedì abbiamo un banchino in piazza Brunelleschi. Qui offriamo uno spritz e proponiamo i titoli di alcuni libri in cambio di un’offerta libera. C’è grande riscontro, le persone si fermano, hanno voglia di conoscerci e parlare: è bellissimo. Proprio qui tutti insieme abbiamo scritto a il discorso che sarà letto il 25 aprile".

Perché bussano all’Anpi e non a un partito?

"Abbiamo obiettivi diversi, ma una struttura simile. Percepisco molta disillusione verso i partiti, ma non per la componente identitaria della politica, forse è per questo che l’Anpi sta crescendo".

Cosa succederà quando l’ultimo partigiano sarà scomparso?

"Dobbiamo trovare il modo di tramandare la memoria, ma senza essere paternalisti. Non dobbiamo dire: ’Ascoltate, per forza’, ma spingere i bottoni giusti".

Quali sarebbero?

"Anche quando spieghiamo a scuola ai ragazzi che i partigiani erano della loro età, ci rispondono ’io la guerra non l’ho mai vista’. Hanno ragione. Siamo riusciti i a debellarla, almeno fra Italia, Francia, Germania e Inghilterra. Ma non dobbiamo rischiare di chiuderci in questo giardino. I giardini più sono verdi infatti, più è facile che siano ’invasi’.

Chi sono i nuovi invasori?

"I ragazzi oggi ’resistono’ magari contro bullismo o tutte quelle situazioni che il benessere crea. Vedo sofferenza sociale perché nessuno dà mai loro la parola. Siamo una generazione creata per il mercato: contiamo solo, per i più anziani, quando possiamo spendere".

Come aiutarli?

"Dare responsabilità. Qui all’Anpi almeno ci proviamo".

Claudio Capanni