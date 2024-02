Bullismo e cyberbullismo . Vittima uno studente su 4. Le ragazze bersagli in rete. Via ai progetti scuola-sport

Cinque date, tutte ravvicinate, per avere la certezza di un pensiero che in realtà sfiora le menti delle persone da molto tempo. Con le nuove generazioni qualche problema c’è. A Firenze e non solo. Su Firenze dal 4 al 12 febbraio siamo passati, in ordine cronologico, dai tafferugli sugli spalti dello stadio di Legnaia durante una partita di un torneo studentesco (4 febbraio), dall’evacuazione della scuola Morante per il lancio di spray urticante (9 febbraio), dal tentativo di occupazione del Buontalenti con numerosi danni (10 febbraio). E ancora furti dai furti al bar dell’Audace Legnaia (11 febbraio) fino al grosso petardo esploso nel giardino del Sassetti Peruzzi (12 febbraio). Se tre indizi fanno una prova, figuriamoci cinque. Regione, Comuni e scuole stanno cercando di correre ai ripari, sensibilizzando sul tema e investendo risorse. E la Regione ha scelto di stanziare 360mila euro per finanziare 62 progetti di altrettanti Comuni capofila che prevedono interventi nelle scuole e nelle associazioni sportive in collaborazione con enti del terzo settore.

I numeri dell’ultima ricerca fatta sugli studenti dai 14 ai 19 anni, datata 2022, fanno riflettere: in Toscana gli studenti che hanno subito episodi di bullismo o cyberbullismo nel 2022 sono stati il 16% (nel 2018 il dato era del 23%). Se dunque da un lato il fenomeno del bullismo, stando ai numeri, sembra comunque non aumentare in modo esponenziale (ma bisognerebbe ripetere la ricerca nel 2024 visti i recenti casi), sottovalutare la situazione sarebbe un autogol clamoroso. A maggior ragione in riferimento al cyberbullismo. Il 13,7% degli studenti toscani intervistati dichiara infatti di esserne vittima di violenze solo in rete, un altro 22,8 confessa di aver subito l’uno e l’altro: bullismo e cyberbullismo. Complessivamente gli episodi di cyberbullismo pesano per il 36,5%, rispetto al 25,2% del 2018. Tra le ragazze sono lievitati dal 28 al 44,6%.

Secondo Caterina Milli dell’osservatorio di epidemiologia dell’Agenzia regionale di sanità della Toscana – che ha presentato ieri i dati in occasione di un convegno a Firenze, organizzato da Regione col programma Giovanisì e Anci – la situazione "è da tenere sotto controllo". Il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni ha evidenziato che "la preoccupazione per un amministratore c’è, costantemente. Che siano in crescita i fenomeni di cyberbullismo rispetto a quelli fisici è uno specchio dei nostri tempi, è quello che ci preoccupa perché sempre di più il confronto si sposta nella piazza virtuale, dei social". Gli assessori regionali Simone Bezzini e Stefano Ciuoffo hanno fatto richiamo alla necessità di "un grande lavoro di squadra" perché in effetti i pericoli sono tanti.

Oltre a stanziare risorse, la Regione ha siglato anche un accordo con Anpas Toscana. La parola chiave è "sinergia". L’obiettivo, da condividere con la Regione Toscana e gli altri soggetti del Terzo settore è "la costruzione condivisa di modalità innovative per lo sviluppo di cure domiciliari evolute, in grado di contribuire ad affrontare l’insieme dei bisogni complessi di cura, assistenza, tutela e supporto alle persone e alle famiglie".

Niccolò Gramigni